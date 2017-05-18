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Общество

В Приморье строят два специализированных угольных терминала

Ведутся подготовительные работы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Два специализированных угольных терминала появятся в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Это позволит переориентировать грузовую базу на новые мощности и ликвидировать обработку пылящего груза в городах края.

Одной из площадок, где расположится специализированный угольный порт, стала северная часть бухты Суходол, Шкотовский район. Генеральный директор ООО Суходол Павел Колбасюк сообщил, что на данный момент уже спроектировано два причала длиной более 640 метров и необходимые производственные мощности, в том числе строительство железнодорожной ветки протяжённостью почти 11 километров от станции Смоляниново.

"Документация прошла госэкспертизу, мы готовы выйти на строительную площадку. При выходе на проектную мощность порт Суходол ежегодно будет переваливать 12 миллионов тонн, будет создано 750 новых рабочих мест", - рассказывает Павел Колбасюк.

Планируется, что запуск первой очереди будет произведен в 2019 году. 

Отметим, что особое внимание уделялось экологической безопасности: площадка для будущего порта максимально удалена от населенных пунктов, на терминале предусмотрены все современные технологии по пылеподавлению: защитные экраны, закрытые зоны пересыпки угля и вагоноопрокидыатели, а также орошение на каждом этапе перевалки.

Однако, инвесторы столкнулись с проблемой - запрет Минобороны, которому принадлежит данный участок земли. Сейчас существует договоернность о поэтапном выводе земли из запретных участков. 

Второй площадкой, где расположится специализированный угольный терминал – порт Вера – станет район мыса Открытый возле ЗАТО Фокино. На данном этапе ведутся подготовительные работы: устройство дорог и площадки для склада, планировка территории под пирс и конвейерную линию. 

Гендиректор ООО «Порт «Вера» Евгений Диев сообщил, что первый этап планируется запустить уже в следующем году. 

"При выходе на проектную мощность будем переваливать 20 миллионов тонн в год.Объём инвестиций составит почти 40 миллиардов рублей. Более 1,6 миллиардов уже вложено в проект", - рассказал Евгений Диев.

 

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