Спортсмены поделились впечатлениями о прошедшем Чемпионате и Первенстве России в Калининграде

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

С 8 по 12 мая в Калининграде прошел Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе «фул контакт с лоу-киком», откуда спортсмены из Приморья привезли девять медалей: восемь бронзовых и одно золото. Своими впечатлениями от победы они поделились на пресс-конференции, которая прошла в среду,17 мая, в спортивном комплексе «Олимпиец», сообщает РИА VladNews.

Четыре бронзовые награды Чемпионата завоевали приморские спортсмены - Шамиль Вагабов, Аршад Джафаров, Михаил Ковылин (тренер Андрей Подоплелов) и Анна Мастеровая (тренер Семен Полещук).

Еще четыре «бронзы» приморцы выиграли в первенстве страны. Заслуженные медали вручили Станиславу Петрову, Никите Полещуку (тренер Семен Полещук), Анне Полуцкой и Полине Перевозчиковой.

Бронзовый призер Чемпионата Анна Мастеровая призналась журналистам, что недовольна своим боем, но уверенна, что все ещё впереди.

«Кикбоксингом занимаюсь уже второй год. И вот состоялась поездка такого масштаба - Чемпионат и Первенство России. Для меня это было, конечно, очень волнительно. Тяжело было настроиться психологически на такой турнир, потому что я выступала уже в новой для себя категории. И в этой категории уже начинают драться с более опытными спортсменками, которые могут быть ещё и старше тебя. Бой на Чемпионате я проиграла, недовольна собой. Считаю, что могла бы постараться, но тренер меня похвалил и для меня это, на самом деле, важнее. И я знаю, что, не смотря на то, что сейчас я получила «бронзу», но впереди ещё много побед. Это только начало. Я со всем справлюсь», - рассказала Анна Мастеровая, бронзовый призер Чемпионата России в Калининграде.

А бронзовый призер в Первенстве страны Никита Полищук сообщил на пресс-конференции, что в первом бою повредил ноги, но все равно, преодолевая боль, продолжал драться.

«Это был турнир высшего класса, я бы так его назвал. Было интересно посмотреть на бои других спортсменов, особенно тех, которые представляли Центральный Федеральный округ. Первый бой я провел с соперником из Москвы и одержал победу, но травмировал ноги. Фактически остался «без ног». Во втором бою вся надежда была именно на работу рук, но все равно продолжал через боль наносить удары ногами. Однако второй бой выиграл мой соперник из Самарской области», -сообщил Никита Полищук, бронзовый призер Первенства России в Калининграде.

Ещё один бронзовый призер Чемпионата, Михаил Ковылин, сообщил журналистам о том, что такого масштаба мероприятия он ещё не посещал. Но это не помешало ему получить звание «Мастера спорта по кикбоксингу».

«Это были первые для меня соревнования такого уровня. Было очень тяжело в плане моральной и физической подготовки, потому что я проходил срочную службу. И готовиться к бою практически не было времени. Андрей Вячеславович давал мне наставления дистанционно. Первый бой у меня был с соперником из Москвы… очень тяжелый бой. Не ожидал, если честно. Либо сам так себя настроил. Второй бой я вышел на «мастера спорта». Тоже был серьезный соперник. Сначала думал, что проиграю, но, когда я начал боксировать, понял, что выиграю», - рассказал Михаил Ковылин, бронзовый призер Чемпионата России в Калининграде.

Главный тренер Приморской сборной по кикбоксингу Андрей Подоплелов сообщил, что такого урожая медалей в Приморье ещё давно не было. Но это не предел. Сейчас ребятам предстоит подготовка к Чемпионату Мира, который пройдет в октябре в Рио-де-Жанейро.