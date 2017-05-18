Двое приморцев сняли с тепловоза аккумуляторы почти на полмиллиона рублей

Оборудование мужчины сдали на металл

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

На станции Сибирцево оперуполномоченными уголовного розыска линейного отдела полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два местных жителя, которые в темное время суток проникли на территорию локомотивного депо и с действующего маневрового тепловоза похитили восемь аккумуляторных батарей общей стоимостью 450 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Со слов одного из подозреваемых, который когда-то работал здесь помощником машиниста, он первым пробрался в депо и вывез на подручной тележке пять аккумуляторных батарей, а уже после его подельник, ранее судимый за кражу чужого имущества, помог ему похитить остальные три.

Похищенное злоумышленники сдали в пункт приема цветного металла, а вырученные деньги использовали на личные цели. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.