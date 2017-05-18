Приморский спортсмен - двукратный чемпион России по кикбоксингу

Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу прошел в Калининграде

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

С 8 по 12 мая в Калининграде прошел Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе «фул контакт с лоу-киком», где участие приняли и приморские спортсмены, среди которых был известный приморский спортсмен, чемпион мира и Европы из Уссурийска, воспитанник тренера Андрея Подоплелова - Александр Захаров. На пресс-конференции, которая прошла в среду, 17 мая, в спортивном комплексе «Олимпиец» сообщили, что спортсмен в очередной раз доказал свое лидерство и стал двукратным чемпионом России по кикбоксингу, сообщает РИА VladNews.

Чтобы попасть в финал, Александру пришлось провести три сложных поединка. В финальной встрече с соперником из Москвы Арсланали Магомедовым Александр одержал уверенную победу. Сам спортсмен занимается кикбоксингом уже 15 лет. На его счету уже много побед и поэтому Александр признается, что те эмоции, которые присутствовали после победы в Калининграде, нельзя сравнить с теми, которые были после победы в самом первом бою в жизни спортсмена.

«На самом деле, побед было уже достаточно много: это не только Чемпионат России, но и Чемпионат Мира, Европы и, конечно, впечатления смазываются. Это уже нельзя сравнить с тем, что я чувствовал, когда выиграл свой первый бой. Но, тем не менее, рад. Эмоции, конечно, нет те, но все равно приятно», - сообщил Александр Захаров.

Стоит отметить, что Александра Захарова признали самым техничным кикбоксером турнира, а также, путем единогласного решения, кикбоксера выбрали в качестве капитана сборной России по кикбоксингу. И вместе со своей командой он отправится на чемпионат мира, который пройдет в октябре в Рио-де-Жанейро.

«На самом деле, очень рад тому, что меня выбрали капитаном сборной России. Для меня появились новые перспективы. Сейчас я понимаю всю ответственность этого звания, потому что я от меня будет зависеть общий климат в команде. И от того, как я буду боксировать на соревнованиях, тоже очень многое будет зависеть. На меня будет смотреть очень много молодых спортсменов, и брать пример с меня. Это большая ответственность и вызов самому себе», - сообщил двукратный чемпион России по кикбоксингу Александр Захаров.

Президент общественной организации «Федерация кикбоксинга по Приморскому краю» Виктор Тарабарин сообщил, что сейчас Александр Захаров - пример для многих начинающих спортсменов и для молодежи, в целом.

«Сегодня мы рассматриваем проектную программу, где Александр вместе со своим тренером совершат тур по Приморскому краю, где будут проводить мастер-классы для школьников, чтобы они могли посмотреть на спортсмена, пожать ему руку и сами убедились в том, что это не какой-то «звездный мальчик», а нормальный простой парень, который ведет здоровый образ жизни, усиленно тренируется и своим упорством добивается больших результатов», - сообщил Виктор Тарабарин.

Помимо золотой медали, приморские спортсмены привезли из Калининграда ещё 8 бронзовых медалей.