Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 18 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

Так, рейс 520, следующий по маршруту Владивосток - Арсеньев в 9:30, отменен.