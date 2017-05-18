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Общество

Приморские полицейские присоединились к проведению антинаркотической акции «Дети России - 2017»

Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали ребятам о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Сотрудники отдела МВД России по городу Артему присоединились к проведению антинаркотической акции «Дети России - 2017». Мероприятие направлено на формирование у школьников здорового образа жизни и выработку негативного отношения к наркотикам, повышение знаний населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В гости к сотрудникам отдела МВД России по городу Артему пришли учащиеся средней общеобразовательной школы №19.

Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали ребятам о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ, напомнили об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Школьники поделились с сотрудниками полиции своими размышлениями о поддержании здорового образа жизни, задали инспекторам интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.

В завершении мероприятия подростки поблагодарили сотрудников полиции за интересную и содержательную беседу.

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