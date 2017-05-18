Украина ввела санкции в отношении некоторых российских СМИ

Санкции подразумевают блокировку активов

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Украина ввела на три года санкции в отношении ряда российских СМИ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Об этом сказано в приложении к решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), опубликованном на сайте украинского президента Петра Порошенко. Также приложение содержит перечень юридических лиц, к которым применяются санкции.



Санкции подразумевают блокировку активов, то есть, временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться своим имуществом, а также остановку выполнения экономических обязательств, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей.



Согласно документу, в «черный список» попали МИА «Россия сегодня», «Звезда», ТВЦ, «Наше радио», «НТВ Плюс», РЕН ТВ, РБК, а также антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.



Санкции также затронут сотрудников ТАСС, издание «Российская газета», информационное агентство RUPTLY, «Взгляд. ру» и «Первый канал».



Подобные меры также приняты в отношении сотрудников издания «Известия»