Владивосток готовится к очередному отопительному сезону

Сейчас в краевом центре проходит первый этап гидравлических испытаний

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

В администрации столицы Приморья прошло заседание штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города к отопительному сезону 2017-2018 годов. Вел совещание заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов.

Участие в заседании приняли представители городских управлений образования и культуры, жилищного фонда, ГО и ЧС, ресурсоснабжающих предприятий (Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала, Оборонэнерго), а также специалисты административно-территориальных управлений и Единой дежурной диспетчерской службы города.

Сейчас в краевом центре проходит первый этап гидравлических испытаний. Специалистами ВПЭС и ДГК выявлено 90 повреждений теплотрасс – часть из них уже устранена, работа на остальных продолжается. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отключением их многоквартирных домов от горячего водоснабжения. Как отметили в ходе заседания штаба энергетики, к сожалению, это вынужденная мера – таковы правила технической эксплуатации тепловых сетей во время гидравлических испытаний.

Многоквартирные дома города готовят к отопительному периоду управляющие организации. По словам заместителя начальника управления содержания жилищного фонда Виктора Алеко, в домах завершился весенний осмотр, в ходе которого проверены внутридомовые коммуникации. Сейчас идут работы по промывке и опрессовке систем отопления.

«В целом подготовка объектов ЖКХ и энергетического комплекса Владивостока к предстоящему отопительному периоду проходит в плановом режиме и находится под постоянным контролем городских властей, – отметил Сергей Черкасов. – Полностью завершить подготовительные работы планируем в октябре».

Как сообщили специалисты управления топливно-энергетического комплекса администрации города, подготовка к предыдущему отопительному периоду была обеспечена в срок, сам отопительный сезон прошел в штатном режиме. Учреждения образования, культуры и здравоохранения были обеспечены теплом в полном объеме. К многоквартирным жилым домам с центральной системой отопления тепло также подавалось без перебоев. На все котельные города, включая островные территории, топливо поставлялось без сбоев. Возникающие аварии на теплотрассах оперативно устраняли. Таким планируется и сезон будущий.