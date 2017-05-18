Верховная рада Украины запретила георгиевские ленточки

Данный закон поддержали 238 депутатов

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

Верховная рада Украины одобрила законопроект, который запрещает использование георгиевских ленточек. Голосование депутатов состоялось во вторник, 16 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Стоит отметить, что данный закон поддержали 238 депутатов украинского парламента при необходимом минимуме в 226 голосов. Этот документ осталось подписать украинскому президенту Петру Порошенко.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что еще 3 года назад георгиевская лента начала использоваться «пророссийски настроенными сепаратистами на территории Украины и стала символом сепаратизма».

Публичное использование или демонстрация георгиевской ленты называется в законе «пропагандой» и попадает под запрет. Ношение ленточки на одежде, крепление к автомобилям, изображение на открытках, плакатах, наклейках, использование в произведениях искусства и СМИ будет караться штрафом от 850 до 2550 тысячи гривен.

Что касается повторного нарушения, в таком случае грозит штраф от 2,55 тысячи до 5,1 тысячи гривен или административным арестом на срок до 15 суток.

При этом для ветеранов Великой Отечественной войны в законе сделано исключение. Так, ордена и медали, в оформлении которых использована георгиевская лента, носить разрешается.

Подчеркнем, что ранее на законодательном уровне георгиевские ленточки на Украине запрещены не были, однако ежегодно перед Днем Победы власти рекомендовали гражданам не использовать их. Киев пытался популяризовать новый символ — стилизованный цветок красного мака, который традиционно используется в Европе 8 мая.