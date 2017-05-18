Города дружбы – Владивосток и Пхохан развивают сотрудничество

Ничто так не укрепляет дружеские отношения, как совместные дела и совместные успехи

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

17 мая в администрации Владивостока состоялась рабочая встреча, которую провели начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир и делегация города Пхохан из Южной Кореи во главе с начальником отдела международных отношений и развития туризма Ким Гю Маном, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Во встрече участвовали начальник отдела международного протокола администрации Владивостока Виталий Ерёменко, а также специалисты по туристическому маркетингу и развитию международных отношений администрации города Пхохан.

Ровно два года назад, в мае 2015 года, глава Владивостока Игорь Пушкарёв и мэр Пхохана Ли Ганг Док подписали договор о дружбе и сотрудничестве между своими городами. В этом документе отмечено: «Стороны выражают стремление к дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между городами и их жителями, а также к развитию равного и взаимовыгодного сотрудничества, расширению культурных, туристических, экономических и транспортно-логистических связей. Стороны участвуют в фестивалях, выставках, семинарах и других мероприятиях, организуемых каждой из сторон».

Нынешний визит во Владивосток делегации города Пхохан является одним из важных мероприятий по развитию такого взаимовыгодного сотрудничества. Он приурочен к открытию в столице Приморья XХI Тихоокеанской международной выставки «Pasific International Tourism Expo» (PITE) и призван активизировать туристические обмены между городами дружбы. На выставке PITE, которая открывается послезавтра, в пятницу, 19 мая, в кампусе Дальневосточного федерального университета, медики из Пхохана будут проводить бесплатные осмотры, консультации и процедуры, на которые уже записались десятки пациентов. Эта акция может стать импульсом развития специализированного медицинского туризма.

Как отметили участники сегодняшней встречи, ничто так не укрепляет дружеские отношения, как совместные дела и совместные успехи. Поэтому в ее ходе были обсуждены ближайшие перспективы сотрудничества в различных направлениях. Так, танцевальный ансамбль одной из муниципальных школ искусств Владивостока в июле нынешнего года примет участие в фестивале культуры стран Азии, который пройдет в Пхохане. Намечены также проведение совместного экономического форума, организация встречи представителей городов-побратимов и городов дружбы, туристические обмены и другие мероприятия.

Справка. Город Пхохан расположен в юго-восточной части Республики Корея, на берегу Японского (Восточного) моря. Население – 530 тысяч человек. Пхохан является мощным промышленным центром Республики Корея. Здесь находится производство компании POSCO (Pohang Steel Company) - одного из крупнейших производителей стали в мире. В этом городе также работает один из наиболее престижных университетов страны – Пхоханский университет науки и технологии. Морской торговый порт Пхохана обеспечивает грузооборот в 50 млн. тонн.