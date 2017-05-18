Жители Владивостока оседлают горный велосипед в предстоящее воскресенье

«Проба сил»

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 21 мая, в 10 часов на острове Русском в районе поселка Мелководный (Спортивный клуб острова Русский) состоится первый этап кубка города по маунтинбайку «Проба сил», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Организатором мероприятия выступает администрация Владивостока.

Кросс-кантри на горных велосипедах пройдет в виде марафона на 60 км и полумарафона на 30 км. Принять участие в соревнованиях могут все желающие. Все участники в обязательном порядке должны иметь велосипедные шлемы. Велосипед должен быть технически подготовлен, на концах руля – стоять заглушки.

Предварительные заявки принимаются в электронном виде на сайте www.x-bicycle.ru, на электронную почту: vladbike2012@mail.ru, подробности по телефону 8-914-066-2524.