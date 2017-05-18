На Приморской сцене Мариинского театра пройдут экзамены филиала Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой

Первый балетный класс во Владивостоке был открыт 1 сентября 2016 года

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

18 мая в 10-30 (классический танец) и в 12-45 (исторический танец) в балетном репетиционном классе Приморской сцены Мариинского театра пройдут итоговые экзамены первого набора филиала Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой во Владивостоке — класс педагога Татьяны Еремичевой (ведущий педагог-репетитор Приморской сцены Мариинского театра). Ученикам филиала предстоит продемонстрировать умения в области классического и исторического танца, а также артистизм и навык выступления на сцене. В экзаменационной комиссии примут участие: председатель комиссии — народный артист России, педагог-репетитор Приморской сцены Мариинского театра Владимир Петрунин, члены комиссии — главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев, заведующий балетной труппой Приморской сцены Мариинского театра Александр Курков, преподаватель Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге Татьяна Соломянко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморской сцены Мариинского театра.

22 мая в 12-00 в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра состоится первый отборочный тур детей на 2017/18 учебный год. По итогам очередного набора, в филиал Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой во Владивостоке планируется набрать 24 ребёнка.

Напомним, что первый балетный класс Приморского филиала Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой был открыт во Владивостоке 1 сентября 2016 года. Его сформировали из 12 девочек и мальчиков возраста 10-11 лет. Воспитанники филиала Академии регулярно выступают в спектаклях Приморской сцены Мариинского театра «Щелкунчик» и «Корсар». Сейчас юные танцовщики готовятся выйти на сцену в предстоящей премьере Приморской сцены Мариинского театра — балете «Спящая красавица» 26 и 27 мая, 2 и 4 июня.