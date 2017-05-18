В Гонконге на аукционе продали самый дорогой участок земли в мире

Цены на недвижимость в Гонконге являются одними из самых высоких в мире

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

В Гонконге на аукционных торгах продан самый дорогой участок земли в мире, сообщает РИА VladNews со ссылкой на South China Morning Post.



Участок находится в центре региона и на данный момент там расположена пятиэтажная автомобильная парковка. За него компания Henderson Land заплатила 3 млрд долларов по цене в 6460 долларов за квадратный фут (0,09 кв. м). В планах нового владельца компании снести парковку и возвести там новое офисное здание. Примечательно, что проданный участок был первым участком земли в центре города, который гонконгские власти выставили на продажу.



South China Morning Post пишет о том, что на приобретенном участке владелец может возвести небоскреб площадью 43,2 тыс. кв. м. Последним офисным зданием, построенным в центре города, стал небоскреб Международного валютного фонда (2003 год).



Как отмечает издание, приобрести данный участок хотели девять девелоперов, в том числе две компании из материкового Китая. Эксперты до начала торгов считали, что цена данного участка не поднимется выше 2,8 млрд долларов.



Следует отметить, что цены на недвижимость в Гонконге являются одними из самых высоких в мире. Это связано с его перенаселенностью и тем, что Гонконг считается экономически привлекательным городом. После этой следки цена на недвижимость, размещенную рядом с проданным участком, выросла на 11%.