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Происшествия

На одной из улиц Артема из под земли забил фонтан

На данный момент все неполадки устранены
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 мая, в ходе гидравлических испытаний произошел прорыв трубопровода по улице Кирова в городе Артем, сообщает РИА VladNews. В результате, из под земли вырвался мощный поток воды.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ДГК, прорыв трубопровода произошел в рамках гидравлических испытаний. Оперативно прибывшие на место происшествия специалисты выявили и устранили недостаток. Сейчас на месте образования "фонтана" продолжаются работы по восстановлению. 

На данный момент все неполадки устранены.

Отметим, что с 11-19 мая в Артеме проходят гидравлические испытания, цель которых проверить прочность и плотность сосудов, трубопроводов. 

«К сожалению, иным способом в России нельзя выявить недостатки теплотрассы» - прокомментировал пресс-секретарь агентства в ДГК Анастасия Базарнова. 

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в районе улицы Фадеева, Владивосток, на трассе образовалась глубокая яма. В пресс-службе ДГК корреспонденту РИА VladNews сообщили, что сейчас по фадеевской трассе трассе также проходят гидравлические испытания.

А также накануне в центре Владивостока произошло обрушение дороги.ЧП случилось на Уборевича, 6 сразу за пешеходным переходом.

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