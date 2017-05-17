Праздничным и спортивным мероприятиями отметят День посёлка в Трудовом

Вход на мероприятия – свободный

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

В пятницу, 19 мая, посёлок Трудовое отмечает 124-летие. Эту дату отметят спортивным мероприятием и праздничным концертом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В 12 часов в школе № 79 (п. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, корпус 3) начнутся показательные выступления юных спортсменов. А в 16 часов на открытой площадке (ул. Лермонтова, в районе дома 81) стартует праздничный концерт. В программе мероприятия – выступление вокальных и хореографических коллективов. Среди них - народный украинский хор им. А. Криля «Горлица», вокальный коллектив «Микс», танцевальная студия «Fire Dance», коллектив ребят из коррекционной школы-интерната для слабослышащих детей «Голос сердца».