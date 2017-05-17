Эко-весна во Владивостоке

Интересные уроки, игры, турниры и экскурсии

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Уходящая весна для владивостокской молодежи выдалась «экологически-насыщенной». Для школьников и студентов в рамках подпрограммы «Экологического просвещения, образования и информирования населения» состоялись уроки, игры, турниры и экскурсии. В управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации города подвели итоги весеннего комплекса мероприятий.

Экологические уроки, на которых приобрели знания 2 000 учащихся, прошли в школах Владивостока. Для младших классов были организованы уроки под названием «Долой полиэтиленовые пакеты». Малышам специалисты рассказывали об экологическом вреде, который наносят пакеты окружающей среде, и возможности их замены на эко-сумки из хлопчатобумажной ткани. Именно такие экологически-безопасные сумки во время практической части занятия дети расписывали красками. После уроков, разукрашенные эко-пакеты были подарены юным горожанам.

А для старших классов занятия прошли на тему «Отходы – сырье третьего тысячелетия». Подростки узнали о методах утилизации отходов и селективном сборе мусора. Во время урока школьники смотрели и обсуждали документальный фильм о современных технологиях переработки отходов, а после состязались в эко-викторины. Самые активные были награждены призами.

Управлением экологии для 400 школьников, студентов и представителей общественных организаций Владивостока были проведены 20 тематических экскурсий на такие предприятия, как МУПВ «Спецзавод № 1», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и КГУП «Приморский водоканал». Владивостокцев знакомили с работой предприятий, осуществляющих сбор, утилизацию, обработку, обезвреживание различных видов отходов. Особое внимание было уделено работе их очистных сооружений – участники экскурсий были свидетелями этих производственных процессов.

В экологических играх «Мир вокруг нас!» приняли участие порядка 800 школьников Владивостока. Площадками для проведения стали нагорный парк, лесная зона в районе завода Варяг и парк Минного городка. Игры проходили в два этапа: первый этап – проведение трёх отборочных районных игр, второй – финальная городская игра.

Места распределились следующим образом:

Первая районная эко-игра

I место – гимназия № 2,

II место – СОШ № 47,

III место – СОШ № 67.

Вторая районная эко-игра

I место – СОШ № 58,

II место – СОШ № 6,

III место – СОШ № 71.

Третья районная эко-игра

I место – СОШ № 17,

II место – СОШ № 82,

III место – СОШ № 32.

Городская эко-игра

I место – СОШ № 82,

II место – СОШ № 47,

III место – СОШ № 58.

Победителей всех игр наградили подарочными сертификатами на приобретение бытовой техники, набором конфет, а также дипломами администрации Владивостока. Участники, подготовившие самые яркие презентации своих команд, получили подарки в виде флэш-накопителей. Организаторы не обошли стороной и участников, не сумевших занять победные места: им вручили наборы конфет и дипломы за участие.

Традиционно весной в школах Владивостока были проведены акции по раздельному сбору отдельных видов отходов «Ненужную бумагу, пластик - на нужное дело!». Акции состоялись в виде соревнований между учреждениями образования по раздельному сбору макулатуры, пластика, отработанных элементов питания (батареек). Окончательные итоги будут подведены осенью, когда пройдет завершающий этап акции.

Более 200 школьников соревновались этой весной в экологических турнирах «Что? Где? Когда?». На базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса были проведены три районных и один городской эко-турниры. Знатоки проявили свои знания в таких сферах, как «краеведение», «биология», «система обращения с отходами» и «экологические проблемы».

Победителями трех районных турниров стали команды:

«Динамит» школы № 52,

«Цимицифуга» школы № 6,

«Зеленый десант» школы № 43

Победителем городского турнира стала команда «Грибной доширак» СОШ № 17. Команды получили ценные подарки и кубок эко-турнира «Что? Где? Когда?» администрации Владивостока. Всем участникам турниров были вручены дипломы и сладкие призы.

Осенью молодежь Владивостока также ожидает насыщенный комплекс мероприятий от администрации города. Это двухдневная экологическая конференция, акции по раздельному сбору мусора, масштабное мероприятие «Экошоу-2017» и другие мероприятия.

Для информации:

4 июня в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо состоится экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды. Администрация Владивостока приглашает горожан принять участие в празднике. О времени и программе будет сообщено немного позже.