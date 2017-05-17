Спортсмены со всего края приедут во Владивосток посоревноваться в ju-jutsu

Соревнования пройдут в соответствии с международными правилами КJJIF

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

В субботу, 20 мая, и в воскресенье, 21 мая, в 11 часов во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет чемпионат Приморья по ju-jutsu (джиу-джитсу) в дисциплинах «ne-waza» (борьба) и «fighting-system» (полный контакт), «duo-system» (показательные выступления) и «kakuto-system» (полноконтактные поединки), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В первый день соревнований, 20 мая, чемпионат пройдет среди спортсменов от 12 лет и старше в дисциплинах «ne-waza» и «fighting-system». Во второй день, 21 мая, все желающие увидят поединки в «duo-system» (для спортсменов от 12 лет и старше) и «kakuto-system» (от 14 лет и старше).

«Джиу-джитсу относят к наиболее древним видам боевых искусств. Основной принцип этого единоборства - не идти на прямое противостояние с противником. Поэтому этот вид спорта подходит мужчинам и женщинам любого возраста. Приемы из джиу-джитсу довольно эффективные в жизни, а турниры зрелищны. С каждым годом число новых спортсменов нашей федерации растет, и краевой чемпионат поможет сформировать сборную края для участия в чемпионате России», - рассказал президент Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу Валерий Осокин.

Соревнования пройдут в соответствии с международными правилами КJJIF (Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу) по олимпийской системе с выбыванием проигравшего, утешительные поединки не проводятся.