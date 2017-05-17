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Разговоры с самим собой полезны для интеллекта, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: psychology-best.ru Фото: psychology-best.ru
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что разговоры с самим собой являются признаком высоких интеллектуальных способностей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Letnews.ru.

Специалисты провели исследование, в ходе которого добровольцам выдали письменные инструкции. Одной половине нужно было прочитать написанное вслух, а второй – про себя.

Результат показал, что люди, читавшие инструкции вслух, лучше их запоминали и больше концентрировались на выполнении задания.

По словам ученых, что человек, проговаривающий команды, более эффективно контролирует себя и может лучше сосредоточиться на том или ином задании.

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