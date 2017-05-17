Глобально похолодание наступил после 2022 года, - ученые

2016-й год стал самым теплым в России

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

После 2022 года глобальное потепление сменится похолоданием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что в ближайшие 6 лет потепление достигнет 1,1 градуса, после чего начнется спад. Такие изменения температурного режима несут природный, а не антропогенный характер. Речь идет о снижении альбедо Земли - то если количества отраженной энергии Солнца в космос, и в этом вины человеческой деятельности нет.

Отметим, что повышение и понижение температуры случались на Земле и раньше. Каждый цикл состоит примерно из 10 лет потепления и 50 лет “охлаждения”. 2016-й год стал самым теплым в России и во всем мире, поэтому “не за горами” похолодание.