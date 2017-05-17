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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: В СМИ много лжи

Временно отстраненный глава Владивостока опубликовал новый пост
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Временно отстраненный глава Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал в социальный сетях новый пост, где еще раз поблагодарил всех за поддержку и пообещал в скором времени начать выкладывать документы, экспертизы, комментарии, доказательства по деталям уголовного дела на сайте igor-pushkarev.com, сообщает РИА VladNews.

Также Пушкарев отметил, что во многих СМИ продолжает публиковаться искаженная информация, которая не соответствует действительности.

- Сразу после моего ареста в некоторых СМИ появилось много недостоверной информации и откровенной лжи, как и само надуманное обвинение и искажение фактов. Для создания хоть какой-то иллюзии правомерности действий правоохранительных органов мне приписывали то, что не является правдой. Поэтому для меня важно, чтобы жители Владивостока и Приморского края знали о реальных обстоятельствах дела. Знали правду, - написал Игорь Пушкарев.

Игорь Сергеевич отметил, что доказывать свою невиновность он теперь будет таким образом, предоставив факту своей невиновности обществу.

- По мере ознакомления с материалами дела всплывает всё больше моментов, из которых видно, как следствие противоречит само себе. Например, недавно администрация города Владивостока, которой нашими действиями якобы был нанесен ущерб, перестала по решению следствия быть потерпевшим лицом. То есть следствие признало, что ущерба городу нет. По-моему, показательно. Документы читайте на сайте, - подытожил временно отстраненный глава Владивостока.

Напомним, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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