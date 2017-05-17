Во Владивостоке прошло празднование 150-летия Красного Креста

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Торжественное собрание, посвященное 150-летнему юбилею Всероссийской общественной организации «Красный Крест», состоялось в минувший вторник, 16 мая, во Владивостоке. Празднование прошло в актовом зале ДКЖД.

Поздравить активистов и ветеранов движения пришли начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации Владивостока Ольга Михалёва, депутат думы Владивостока Ольга Забелина, другие почётные гости.

«От имени администрации города Владивостока и от себя лично поздравляю вас, дорогие ветераны и активисты Красного Креста, со 150-летием организации. Вы всегда оказываете помощь всем нуждающимся. С любовью и заботой относитесь к судьбе каждого человека, который нуждается в помощи, - сказала Ольга Михалёва. - Спасибо большое за вашу работу!»

За многолетний добросовестный труд ветераны и активисты организации были награждены почётными грамотами, денежными премиями и благодарственными письмами от администрации Владивостока. Ещё одним приятным подарком стала экскурсия по памятным местам города, в которую представители Красного Креста смогут отправиться в ближайшее время.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, который подготовили учащиеся школ искусств города Владивостока, а также сольные исполнители приморской столицы.