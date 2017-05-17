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Пьяный отец сбежал во время задержания во Владивостоке, забыв о малолетнем ребенке

Очевидцы просят помощи
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции Владивостока попытались задержать пьяного мужчину, шедшего по улице с малолетним ребенком, сообщает корреспондент РИА VladNews. Однако, пешеход оказал сопротивление и сбежал, забыв о малышке.

Инцидент произошел в районе Народного проспекта. По словам очевидцев, мужчина в состоянии алкогольного опьянения был задержан сотрудниками полиции. Но у него, судя по всему, были свои планы на этот день, и он бросился в бега. При этом, мужчина явно забыл о том, что вместе с ним была маленькая девочка, которая осталась совсем одна на оживленной улице города. 

Очевидцы случившегося просят помощи в опознании ребенка, может быть кто-то узнает на фото свою дочь\внучку\сестру.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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