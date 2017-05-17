Пьяный отец сбежал во время задержания во Владивостоке, забыв о малолетнем ребенке

Сотрудники полиции Владивостока попытались задержать пьяного мужчину, шедшего по улице с малолетним ребенком, сообщает корреспондент РИА VladNews. Однако, пешеход оказал сопротивление и сбежал, забыв о малышке.
Инцидент произошел в районе Народного проспекта. По словам очевидцев, мужчина в состоянии алкогольного опьянения был задержан сотрудниками полиции. Но у него, судя по всему, были свои планы на этот день, и он бросился в бега. При этом, мужчина явно забыл о том, что вместе с ним была маленькая девочка, которая осталась совсем одна на оживленной улице города.
Очевидцы случившегося просят помощи в опознании ребенка, может быть кто-то узнает на фото свою дочь\внучку\сестру.