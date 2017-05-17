Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»

Вспортивном комплексе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России встретятся порядка 120 спортсменов

Владивосток, четверг, 18 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 21 мая, в 10 часов на острове Русский (поселок Аякс, 22) на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России пройдет открытый кубок Владивостока по ушу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соревнования проводятся при поддержке администрации Владивостока совместно с федерацией ушу приморской столицы.

В этот день в спортивном комплексе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России встретятся порядка 120 спортсменов от 7 лет и старше из клубов «Тайлун», «У Дан», «Сяолун», «Чемпион», «Белый тигр», «Феникс», «Лэйтай», ДЮСШ «Богатырь», «Старк», «Фул контакт» и другие.

Соревнования пройдут по следующим направлениям направлениям – таолу (спортивные комплексы), чуаньтун (традиционные комплексы), тайцзи-цюань (оздоровительное ушу) и ушу- саньда (полноконтактные поединки).