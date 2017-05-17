​Ветераны Владивостока против избрания чиновников и партийцев Почетными гражданами города

Они могут использовать административный ресурс

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

В 2017 году 12 жителей города подали документы на присвоение звания Почетный гражданин Владивостока. Среди них очень уважаемые и заслуженные люди - Герой Социалистического труда, заслуженный учитель РФ и другие достойные владивостокцы.

Как сообщил корреспонденту РИА VladNews председатель городского совета ветеранов Сергей Кондратенко, во избежание использования административного ресурса при выборах Почетного гражданина Владивостока городской Совет ветеранов предлагает изменить Положение об их избрании. А именно не включать в число кандидатов чиновников, занимающих высшие должности в городе, крае и руководителей территориальных отделений партий (лиц, имеющих административный ресурс).

По словам Сергеея Кондратенко, это мнение подавляющей части старшего поколения города.