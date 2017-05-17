В четверг во Владивостоке будет еще теплее

Осадков не ожидается

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Во вторник, 16 мая, погода в Приморье была спокойной, на западе края прошли небольшие грозовые дожди. Температурный фон повысился на 4+6 градусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке вчера было солнечно, воздух прогрелся до +17…+18 °C, а в пригородной зоне столбик термометра поднялся выше отметки +20 °C.

Сегодня погода в Приморье без особых изменений, местами ожидаются кратковременные дожди. Повышение температуры воздуха продолжится, в континентальных районах +23…+30 °C, на побережье прохладнее, +15…+22 °C.

Во Владивостоке солнечно, веер южный умеренный. Во второй половине дня воздух прогреется до +18…+21 °C.

Завтра, 17 мая, в Приморье без осадков, днем воздух прогреется до +27…+32 °C.

В приморской столице будет облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура ночью +8…+10 °C, днем +17…+19 °C.