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Общество

Роддом Владивостока уходит в отпуск

В здании будет проведена плановая санитарная обработка
Фото: роддом №3 Фото: роддом №3
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Акушерский стационар роддома № 3 Владивостока уходит в отпуск, чтобы провести плановую санитарную обработку и проветривание в отделении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома.

Прием пациенток будет приостановлен с 9 часов 22 мая до 9 часов 5 июня. В течение этого времени женщины, готовящиеся к рождению ребенка, будут госпитализироваться в другие профильные учреждения города.

Стоит отметить, что гинекологическое отделение и отделение патологии беременности, включая Центр сохранения беременности «третьего» роддома, будут оказывать необходимую помощь пациенткам в своем обычном режиме. 

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