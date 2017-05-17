Роддом Владивостока уходит в отпуск

В здании будет проведена плановая санитарная обработка

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Акушерский стационар роддома № 3 Владивостока уходит в отпуск, чтобы провести плановую санитарную обработку и проветривание в отделении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома.

Прием пациенток будет приостановлен с 9 часов 22 мая до 9 часов 5 июня. В течение этого времени женщины, готовящиеся к рождению ребенка, будут госпитализироваться в другие профильные учреждения города.

Стоит отметить, что гинекологическое отделение и отделение патологии беременности, включая Центр сохранения беременности «третьего» роддома, будут оказывать необходимую помощь пациенткам в своем обычном режиме.