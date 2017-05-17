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Общество

Во Владивостоке продавалось мясо курицы, зараженное птичьим гриппом

Продукция изъята
Фото: sostavproduktov.ru Фото: sostavproduktov.ru
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сотрудники полиции совместно с инспекторами Россельхознадзора предотвратили оборот и реализацию мяса индейки с геномом гриппа птиц, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Данная продукция была изъята и помещена на изолированное хранение в отдельный контейнер.

Как стало известно, на предприятии в Ростовской области наблюдалась массовая гибель поголовья индейки. В отобранном от индеек патологическом материале был обнаружен геном вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип Н5.

В настоящее время в России усилены меры ветеринарного контроля в отношении продукции этого предприятия, а также в отношении объектов, имеющих с ним хозяйственные связи.

В начале мая при проведении ветеринарного контроля за поступающей на территорию Приморского края продукцией, инспекторами Россельхознадзора был досмотрен груз голени и крыла индейки, поступивший с предприятия ООО «Евродон». Вес партии составил 2,98 тонны. Продукция направлялась в адрес морозильного склада, расположенного в Советском районе г. Владивостока.

И хотя в сопровождавшем груз ветеринарном свидетельстве было указано, что «местность благополучна по заразным и иным болезням животных», и, соответственно, продукция не может вызывать подозрений, инспекторы Россельхознадзора решили перестраховаться.

Так, при сравнении адресов ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг» было установлено, что оба этих предприятия имеют одинаковый юридический адрес. В связи с чем было принято решение отобрать от продукции пробы и направить в лабораторию.

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