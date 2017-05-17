Во Владивостоке к концу дня будет восстановлено дорожное покрытие на Фадеева

Инцидент произошел во время гидравлических испытаний

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке по улице Фадеева завершен ремонт трубопровода, где в ходе проведения гидравлических испытаний было выявлено повреждение, а также было нарушено дорожное покрытие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДГК.

В настоящее время в образовавшуюся яму укладывают щебень, и уже к концу дня на данном участке дороге будет полностью восстановлено движение автотранспорта.

Специалисты еще несколько дней будут держать ситуацию под контролем, при необходимости будет произведена досыпка щебня.

Планируется, что работы по полному восстановлению дорожного покрытия будут произведены до 28 мая 2017 г.

Ранее РИА VladNews сообщало, что на фадеевской трассе проходят гидравлические испытания, и в ночь на вторник подавалась вода под высоким давлением. В результате, порыв повредил дорожное полотно.