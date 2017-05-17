Замена колес, ремонт крыла и шлифование вмятин: ученики 28-й школы прошли практику на «Саммит Моторс»

рактика завершилась сегодня, 17 мая

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Необычную практику прошли ученики 5-8-х классов владивостокской школы №28. Они работали в «Саммит Моторс», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Мы поднимали машину на подъемник и меняли колеса, – рассказывает восьмиклассник Тимофей Кузнецов. – Это было очень круто. Хотелось бы, чтобы практика была каждый год. Это гораздо интереснее, чем обычные уроки труда».

«А мне больше всего запомнилось, как мы проверяли машину на готовность к дальнейшей работе и шлифовали вмятины. Я не знал раньше, как именно это происходит", – делится Максим Приведенный.

Практика завершилась сегодня, 17 мая, вручением дипломов от компании и подарочных сертификатов на мойку авто и посещение известной владивостокской пекарни.

«Такую практику мы организовали впервые, - рассказывает Анна Карасева, первый заместитель гендиректора «Саммит Моторс», - и это потребовало определенных усилий. Разработать программу обучения, остановить на какое-то время обычную работу цехов, организовать процесс доставки детей в «Тойота Центр», закупить специальные детские комбинезоны для работы, органично интегрировать эти уроки в учебный процесс. Но у нас все получилось. И надеюсь, ребята приобрели новые знания».

Руководство школы отметило, что такие уроки – отличная возможность приобщить детей к техническим специальностям, дать повод задуматься о будущей профессии и рассказать, как работают крупнейшие компании города.