В пригороде Владивостока найден труп мужчины 15:45, 17 мая В пригороде Владивостока найден труп мужчины (Эксклюзив)
​Ветераны Владивостока против избрания чиновников и партийцев Почетными гражданами города 15:43, 17 мая ​Ветераны Владивостока против избрания чиновников и партийцев Почетными гражданами города (Эксклюзив)
Пьяный отец сбежал во время задержания во Владивостоке, забыв о малолетнем ребенке 15:30, 17 мая Пьяный отец сбежал во время задержания во Владивостоке, забыв о малолетнем ребенке (Фото)
Новостная лента
Май, 17 среда
15:55
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
15:55
В Приморье в колонии общего режима повесился осужденный
15:55
Сотрудники СпецСвязи Владивостока устроили вооруженный беспредел на проезжей части Видео
15:45
В пригороде Владивостока найден труп мужчины Эксклюзив
15:43
​Ветераны Владивостока против избрания чиновников и партийцев Почетными гражданами города Эксклюзив
15:30
Пьяный отец сбежал во время задержания во Владивостоке, забыв о малолетнем ребенке Фото
15:18
Во Владивостоке к концу дня будет восстановлено дорожное покрытие на Фадеева
15:10
Замена колес, ремонт крыла и шлифование вмятин: ученики 28-й школы прошли практику на «Саммит Моторс»
14:58
Во Владивостоке наградили самых умных пешеходов Видео
14:33
Рыбалка обернулась судом в Приморье
14:19
В Приморье школьный автобус сбил ребенка на пешеходном переходе Фото
14:07
Владивосток и Малайзия намерены расширить туристические обмены
13:55
Во Владивостоке появился первый в России биобанк
13:43
Автомобилисты Приморья чаще продают внедорожники, чем седаны Фото
13:32
В библиотеке Владивостока рассказали о кинологах и собаках во время Великой Отечественной войны Фото
13:20
Пьяный водитель на скорости вылетел с трассы в Приморье
13:09
Владивостокский водитель сломал лопатку
12:57
Ученым удалось создать «говорящую бумагу»
12:46
В Находке найдена маленькая девочка Фото
12:35
Вьетнам: приключения начинаются, когда сворачиваешь с дороги Фото
12:25
Девушка пострадала в аварии на острове Русский Эксклюзив
12:13
ЧМ по хоккею 2017: Россия сыграет с Чехией в четвертьфинале
12:03
Приморец, применив насилие в адрес пенсионерки, совершил ограбление
11:51
Владивостокский водитель госпитализирован после ДТП с люксовым кроссовером Эксклюзив
11:49
Бывшему ректору ДВФУ продлили домашний арест
11:38
В России стартовала продажа телефона-легенды Nokia 3310
11:19
Первоклассника сбили во Владивостоке Эксклюзив
11:16
Автомобилист совершил наезд на ребенка-велосипедиста в Приморье
11:08
На международной туристической выставке PITE-2017 представят стенд «Я люблю Владивосток»
10:57
За сутки в Приморье произошло 76 аварий
10:46
Житель Приморья угнал автомобиль и ограбил магазин
10:34
Три человека пострадали в серьезном ДТП в Приморье Фото
10:23
Свой четвертый день рождения общественная организация «Домовой контроль» отметит арт-субботником
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4131 (70) от 17 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Город бьется за зеленые зоны
А город подумал: война!
На байдарке сквозь залив Халонг
Зачем приморским археологам эквадорские черепки?
Теперь ты хозяин тайги. Там и живи
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Замена колес, ремонт крыла и шлифование вмятин: ученики 28-й школы прошли практику на «Саммит Моторс»

рактика завершилась сегодня, 17 мая
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Необычную практику прошли ученики 5-8-х классов владивостокской школы №28. Они работали в «Саммит Моторс», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

«Мы поднимали машину на подъемник и меняли колеса, – рассказывает восьмиклассник Тимофей Кузнецов. – Это было очень круто. Хотелось бы, чтобы практика была каждый год. Это гораздо интереснее, чем обычные уроки труда».

«А мне больше всего запомнилось, как мы проверяли машину на готовность к дальнейшей работе и шлифовали вмятины. Я не знал раньше, как именно это происходит", – делится Максим Приведенный.

Практика завершилась сегодня, 17 мая, вручением дипломов от компании и подарочных сертификатов на мойку авто и посещение известной владивостокской пекарни.

«Такую практику мы организовали впервые, - рассказывает Анна Карасева, первый заместитель гендиректора «Саммит Моторс», - и это потребовало определенных усилий. Разработать программу обучения, остановить на какое-то время обычную работу цехов, организовать процесс доставки детей в «Тойота Центр», закупить специальные детские комбинезоны для работы, органично интегрировать эти уроки в учебный процесс. Но у нас все получилось. И надеюсь, ребята приобрели новые знания».

Руководство школы отметило, что такие уроки – отличная возможность приобщить детей к техническим специальностям, дать повод задуматься о будущей профессии и рассказать, как работают крупнейшие компании города.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивосток и Малайзия намерены расширить туристические обмены
14:07, 17 мая 2017 Владивосток и Малайзия намерены расширить туристические обмены

Гости из Малайзии отметили привлекательность Владивостока

Во Владивостоке появился первый в России биобанк
13:55, 17 мая 2017 Во Владивостоке появился первый в России биобанк

Специалисты планируют собрать все видовое разнообразие Дальневосточных морей

Автомобилисты Приморья чаще продают внедорожники, чем седаны
13:43, 17 мая 2017 Автомобилисты Приморья чаще продают внедорожники, чем седаны

По стране лидируют машины с типом кузова седан

Ученым удалось создать «говорящую бумагу»
12:57, 17 мая 2017 Ученым удалось создать «говорящую бумагу»

Специалисты планируют создать газету, которая будет общаться с читателями

Бывшему ректору ДВФУ продлили домашний арест
11:49, 17 мая 2017 Бывшему ректору ДВФУ продлили домашний арест

Уголовному делу Сергея Иванца уже больше года

В России стартовала продажа телефона-легенды Nokia 3310
11:38, 17 мая 2017 В России стартовала продажа телефона-легенды Nokia 3310

Пока приобрести новинку могут только москвичи

Свой четвертый день рождения общественная организация «Домовой контроль» отметит арт-субботником
10:23, 17 мая 2017 Свой четвертый день рождения общественная организация «Домовой контроль» отметит арт-субботником

Начало арт-субботника 19 мая в 11 часов