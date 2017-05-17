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Когда во Владивостоке начнут строить детские площадки?

А у нас во дворе...
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Детские дворы – одна из главных проблем Владивостока. Порой, из-за нехватки средств, жители облагораживают свои придомовые территории сами. И, подчас, делают это с помощью подручных материалов. Так и появляются животные из автомобильных покрышек и клумбы из бутылок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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