Когда во Владивостоке начнут строить детские площадки?

А у нас во дворе...

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Детские дворы – одна из главных проблем Владивостока. Порой, из-за нехватки средств, жители облагораживают свои придомовые территории сами. И, подчас, делают это с помощью подручных материалов. Так и появляются животные из автомобильных покрышек и клумбы из бутылок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.