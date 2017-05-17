Насколько хорошо дети знают правила дорожного движения. Викторину «Умный пешеход» провели в одной из школ Владивостока. Цель – подготовить ребят к летним каникулам и объяснить, как им действовать на тротуарах и дорогах. А чтобы ребятам было интереснее учиться, организаторы добавили соревновательный момент, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Во Владивостоке наградили самых умных пешеходов
Школьники сдали настоящий экзамен ПДДВладивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.
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