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Во Владивостоке наградили самых умных пешеходов

Школьники сдали настоящий экзамен ПДД
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Насколько хорошо дети знают правила дорожного движения. Викторину «Умный пешеход» провели в одной из школ Владивостока. Цель – подготовить ребят к летним каникулам и объяснить, как им действовать на тротуарах и дорогах. А чтобы ребятам было интереснее учиться, организаторы добавили соревновательный момент, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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