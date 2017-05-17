Кто заинтересован в развязывании войны в Корее?

Мнение эксперта РИА VladNews

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

В ближайшем окружении нового американского президента нет советников, помощников и экспертов, способных понять проблемы Корейского полуострова и разобраться в политике Ким Чен Ына. Об этом рассказал РИА VladNews заведующий лабораторией ситуационного анализа Центра азиатско-тихоокеанских исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерий Мишин.

- Такие специалисты были в администрациях Буша-младшего, Обамы. И это существенно влияет на принятие решений Трампа. Еще недавно Дональд был готов съесть с лидером КНДР по гамбургеру. А уже сейчас у берегов полуострова наращивается военно-морская и авиационная ударная группировка США. На эмоциональности нельзя строить большую политику. Непредсказуемость Ким Чен Ына теперь смещается в Овальный кабинет к непредсказуемости Дональда Трампа.

И вот тут впору задать вопрос: а кому нужна конфронтация на Корейском полуострове? Прежде всего, Пентагону, спецслужбам, военно-промышленному комплексу и отдельным корпорациям. В любом государстве для оправдания своего предназначения армии и ВПК необходимо подогревать военные или чрезвычайные страсти.

Тут гораздо интереснее, что США явно дезинформирует власти Республики Корея. Заокеанские партнеры пытаются заручиться поддержкой институтов власти и общественности в стране-союзнике. Поэтому и подогревают нездоровый интерес своей риторикой. И если США в одностороннем порядке развяжут на полуострове конфликт, то пострадает в первую очередь юг и его ни в чем неповинные жители.