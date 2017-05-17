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Рыбалка обернулась судом в Приморье

Злоумышленник, пытаясь избежать наказания, представился другим именем
Фото: kwsp.ru Фото: kwsp.ru
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Житель Ольгинского района обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов и использование заведомо подложного документа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, не имея разрешение на добычу рыбы, фигурант при помощи сети в реке Аввакумовка Ольгинского района в местах нереста и на миграционных путях к местам нереста незаконно добыл 6 особей породы рыбы семейства лососевых, которую сложил в багажник своего автомобиля.

По пути следования транспортное средство было остановлено сотрудниками полиции, которые обнаружили орудие лова и рыбу. Водитель, не отрицая своей причастности к незаконному вылову биоресурсов, желая избежать привлечения к ответственности, при установлении данных о его личности представился чужим именем. При этом он предъявил водительское удостоверение на управление транспортным средством, выданное на лицо, данные которого он назвал.

Экспертиза установила, что предъявленное водительское удостоверение было изготовлено при помощи цветной струйной печати и является поддельным.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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