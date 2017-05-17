В Приморье школьный автобус сбил ребенка на пешеходном переходе

Родители просят очевидцев откликнуться

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием ребенка, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился 16 мая примерно в 13:00. Со стороны Артема в поселок Шкотово двигался школьный автобус. В районе улицы Ленинская переходил трассу по пешеходному переходу ребенок. Водитель школьного автобуса, в котором на момент происшествия находились дети, его не заметил и совершил наезд. По словам пострадавшего мальчика, автобус остановился, но водитель из него так и не вышел. ОТ испуга ребенок не запомнил номера транспортного средства.

Сейчас пострадавший ребенок находится в шоковом состоянии с многочисленными синяками и ушибами.

Родители просят откликнуться очевидцев происшествия.

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