В Приморье школьный автобус сбил ребенка на пешеходном переходе 14:19, 17 мая В Приморье школьный автобус сбил ребенка на пешеходном переходе
В Находке найдена маленькая девочка 12:46, 17 мая В Находке найдена маленькая девочка (Фото)
Девушка пострадала в аварии на острове Русский 12:25, 17 мая Девушка пострадала в аварии на острове Русский (Эксклюзив)
Новостная лента
Май, 17 среда
14:24
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
14:24
В Приморье в колонии общего режима повесился осужденный
14:24
Сотрудники СпецСвязи Владивостока устроили вооруженный беспредел на проезжей части Видео
14:19
В Приморье школьный автобус сбил ребенка на пешеходном переходе
14:07
Владивосток и Малайзия намерены расширить туристические обмены
13:55
Во Владивостоке появился первый в России биобанк
13:43
Автомобилисты Приморья чаще продают внедорожники, чем седаны Фото
13:32
В библиотеке Владивостока рассказали о кинологах и собаках во время Великой Отечественной войны Фото
13:20
Пьяный водитель на скорости вылетел с трассы в Приморье
13:09
Владивостокский водитель сломал лопатку
12:57
Ученым удалось создать «говорящую бумагу»
12:46
В Находке найдена маленькая девочка Фото
12:35
Вьетнам: приключения начинаются, когда сворачиваешь с дороги Фото
12:25
Девушка пострадала в аварии на острове Русский Эксклюзив
12:13
ЧМ по хоккею 2017: Россия сыграет с Чехией в четвертьфинале
12:03
Приморец, применив насилие в адрес пенсионерки, совершил ограбление
11:51
Владивостокский водитель госпитализирован после ДТП с люксовым кроссовером Эксклюзив
11:49
Бывшему ректору ДВФУ продлили домашний арест
11:38
В России стартовала продажа телефона-легенды Nokia 3310
11:19
Первоклассника сбили во Владивостоке Эксклюзив
11:16
Автомобилист совершил наезд на ребенка-велосипедиста в Приморье
11:08
На международной туристической выставке PITE-2017 представят стенд «Я люблю Владивосток»
10:57
За сутки в Приморье произошло 76 аварий
10:46
Житель Приморья угнал автомобиль и ограбил магазин
10:34
Три человека пострадали в серьезном ДТП в Приморье Фото
10:23
Свой четвертый день рождения общественная организация «Домовой контроль» отметит арт-субботником
10:11
За сутки в Приморье зафиксировано шесть пожаров
10:10
«Ростелеком» выступил партнером бизнес-премии «Золотой мост»
09:52
Серьезный пожар произошел во Владивостоке в многоэтажном доме
09:40
Сегодня во Владивостоке тепло
09:29
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 17 мая
08:47
Большое количество домов будет отключено от водоснабжения в среду, 17 мая Адреса
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4131 (70) от 17 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Город бьется за зеленые зоны
А город подумал: война!
На байдарке сквозь залив Халонг
Зачем приморским археологам эквадорские черепки?
Теперь ты хозяин тайги. Там и живи
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Владивосток и Малайзия намерены расширить туристические обмены

Гости из Малайзии отметили привлекательность Владивостока
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 мая, администрацию Владивостока посетила делегация министерства туризма и культуры Малайзии, которую возглавляет его уполномоченный представитель, заместитель председателя агентства Малайзии по развитию туризма Дато Зайнол Абидин Омар, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города С делегацией встретился начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир.

Во встрече участвовали начальник отдела международного протокола администрации Владивостока Виталий Ерёменко, а также руководители филиала агентства Малайзии по развитию туризма в Японии и на Дальнем Востоке, генеральный директор малайзийской туристической компании «Asian Bridge International» и координатор агентства по развитию туризма Малайзии во Владивостоке Мария Агеева.

Эта представительная делегация турбизнеса Малайзии прибыла во Владивосток для участия в XХI Тихоокеанской международной выставке «Pasific International Tourism Expo» (PITE) и поэтому начала свой визит с посещения администрации города для того, чтобы получить подробную информацию об истории, развитии и туристическом потенциале столицы Приморья.

Гости из Малайзии отметили привлекательность Владивостока – города европейской культуры в Азии и выразили пожелание придать динамизм туристическому обмену между представителями своей страны и столицы Приморья. Для этого на выставке PITE будет работать большая красочная экспозиция Малайзии, которая, безусловно, привлечет интерес сотен посетителей.

Алексей Кушнир, в свою очередь, пригласил участников делегации посетить на выставке PITE раздел Владивостока, чтобы составить еще более подробные впечатления о туристических возможностях нашего города. Он также рассказал, что за последние пять-шесть лет приток туристов во Владивосток стабильно и динамично увеличивается и по итогам 2016 года достиг уровня трех миллионов человек, из которых свыше 500 тысяч – представители иностранных государств. Пока подавляющее большинство из них – гости из Китая и Южной Кореи, но наблюдается и усиление интереса к столице Приморья туристов из Германии, Франции, Австралии.

А вот посещение Владивостока гражданами Малайзии пока недостаточно активно, хотя минувшей зимой несколько туристов из этой страны специально прибыли в наш город, чтобы прогуляться по льду Амурского залива и по снегу в пригородной зоне. Учитывая этот их достаточно экзотический интерес к Владивостоку, наши турфирмы готовы разработать для малайзийцев специальные зимние туры.

Участники встречи отметили также, что активизации туристических обменов может способствовать заключенный в 2010 году договор о побратимских отношениях Владивостока и малайзийского города Кота Кинабалу.    

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке появился первый в России биобанк
13:55, 17 мая 2017 Во Владивостоке появился первый в России биобанк

Специалисты планируют собрать все видовое разнообразие Дальневосточных морей

Автомобилисты Приморья чаще продают внедорожники, чем седаны
13:43, 17 мая 2017 Автомобилисты Приморья чаще продают внедорожники, чем седаны

По стране лидируют машины с типом кузова седан

Ученым удалось создать «говорящую бумагу»
12:57, 17 мая 2017 Ученым удалось создать «говорящую бумагу»

Специалисты планируют создать газету, которая будет общаться с читателями

Бывшему ректору ДВФУ продлили домашний арест
11:49, 17 мая 2017 Бывшему ректору ДВФУ продлили домашний арест

Уголовному делу Сергея Иванца уже больше года

В России стартовала продажа телефона-легенды Nokia 3310
11:38, 17 мая 2017 В России стартовала продажа телефона-легенды Nokia 3310

Пока приобрести новинку могут только москвичи

Свой четвертый день рождения общественная организация «Домовой контроль» отметит арт-субботником
10:23, 17 мая 2017 Свой четвертый день рождения общественная организация «Домовой контроль» отметит арт-субботником

Начало арт-субботника 19 мая в 11 часов

Сегодня во Владивостоке тепло
09:40, 17 мая 2017 Сегодня во Владивостоке тепло

Прогноз погоды