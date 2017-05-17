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Общество

Во Владивостоке появился первый в России биобанк

Специалисты планируют собрать все видовое разнообразие Дальневосточных морей
Фото: Приморский океанариум Фото: Приморский океанариум
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке появился первый в России биобанк, который позволит сохранять биообразцы при любых низких температурах для дальнейших исследований клеток, тканей, генома морских млекопитающих и иных видов, в том числе находящихся на грани исчезновения. В морском биобанке будут храниться их клетки и ДНК, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

В дальнейшем специалисты планируют собрать все видовое разнообразие Дальневосточных морей. Большую ставку ученые делают на краснокнижные виды, так как сегодня мир столкнулся с глобальными проблемами: истощение растительных и животных ресурсов, сокращение биоразнообразия и ухудшение состояния окружающей среды. Сохранение их генетического материала позволит не только уменьшить риск исчезновения определенных видов, но и в перспективе -возобновить утраченные. Это своего рода «Ноев ковчег».

Сейчас Национальный научный центр уже располагает большой коллекцией образцов водорослей, микроводорослей, моллюсков, губок, рыб и других обитателей Японского, Охотского, Берингово морей. Некоторые из них были добыты во время глубоководных экспедиций на глубинах до 9,5 км! И получить повторно этот уникальный материал необычайно сложно и дорого. Поэтому он будет переведён на хранение в «Морской биобанк». Часть сохранят, как эталонные образцы, часть – будут использовать для исследований мирового уровня.

Располагается «Морской биобанк» на площадках Института биологии моря и Приморского океанариума, которые входят в Национальный научный центр морской биологии Дальневосточного отделения РАН. Такой выбор для создания "ковчега" не случаен. Комплексные исследования будут проводиться "сборными" командами. Институт обладает научно-технической базой, а Приморский океанариум – богатой коллекцией живых гидробионтов, в том числе редких, вымирающих. И эта коллекция будет постоянно увеличиваться.

Сегодня приборная база центра состоит из нескольких ультрасовременных криохранилищ (рабочая температура - 80°C и - 196°C), работа которых полностью автоматизирована, а также станций для пробоподготовки и выделения ДНК, инкубаторов, центрифуг и других высокоточных приборов производства Швейцарии, Южной Кореи, Германии, США и Италии.

Биобразцы будут храниться в отдельном боксе, в отдельной пробирке с нанесённым штрих-кодом, на котором записана вся информация по образцу: где, когда добыт, какого представителя флоры или фауны. И таких элементов хранения 80 тысяч. А найти нужный образец можно всего за 1 минуту, благодаря компьютерной системе.

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