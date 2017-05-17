Автомобилисты Приморья чаще продают внедорожники, чем седаны

По стране лидируют машины с типом кузова седан

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Приморье — единственный регион в России, где внедорожников продается больше, чем седанов, сообщает РИА VladNews. Такой вывод сделали специалисты автомобильного портала Drom.ru на основе данных базы объявлений сайта.

Анализ 26 650 объявлений о продаже автомобилей в регионе показал, что автомобили повышенной проходимости различных типов* составляют 31% от всех продающихся в данный момент машин. На втором месте седаны, их доля — 27%. Автомобилей в кузове хэтчбек 16%, минивенов — 15%, универсалов — 9%. Реже всех приморцы продают и покупают купе и пикапы, их доля составляет по 1%.

Интересно, что в соседней Сибири наблюдается обратная ситуация: здесь автомобилисты предпочитают передвигаться на седанах: этот тип кузова составляет 43% от местных автомобилей в продаже. Джипы на втором месте с показателем 24%. Замыкают тройку лидеров авто в кузове хэтчбек – 16%.

В целом по стране лидируют машины с типом кузова седан: из 480 000 объявлений их 40%. Внедорожники занимают второе место, составляя 27% от общего числа. На третьем месте компактные хэтчбеки, их 18%.