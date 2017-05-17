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В библиотеке Владивостока рассказали о кинологах и собаках во время Великой Отечественной войны

Ребят впечатлили эффектные трюки собак
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

В муниципальных библиотеках Владивостока продолжаются познавательные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА VladNews сао ссылкой на пресс-службу администрации города. Так, в библиотеке № 20 (пр.100-летия Владивостока, 128а) состоялось встреча с руководителем молодёжного спортивно-кинологического центра «Фаворит» Натальей Смирновой и кинологом Владиславом Меньшениным. Юным читателям рассказали о деятельности кинологов и собак во время Великой Отечественной войны.

Наталья Смирнова и Владислав Меньшенин пришли на встречу со своими питомцами овчарками Тузом и Руной. Кинологи и их четвероногие воспитанники продемонстрировали элементы общего курса послушания, самые разные команды, при этом часть из них подавалась голосом, другие – жестами.

Особенно ребят впечатлили эффектные прыжки Руны на руки своему хозяину Владиславу и даже через него.

Как отметила Наталья Смирнова, тематические мероприятия в честь Дня Победы уже стали традиционными. Юные горожане всегда с интересом узнают о том, что в годы Великой Отечественной войны собаки выносили раненых с поля боя и прокладывали связь, а также удовольствием общаются с собаками.

Напомним, на фронтах Великой Отечественной воевали тысячи собак. За 4 года собаки вынесли с поля боя десятки тысяч раненых, уничтожили сотни танков противника, доставили тонны боеприпасов и тысячи донесений, протянули километры проводов связи, обнаружили множество мин и разминировали сотни городов. На историческом Параде Победы 24 июля 1945 года в Москве были представлены все фронты Великой Отечественной войны, все рода войск. Прошли по Красной площади и кинологи со своими питомцами.

Завершилось мероприятие тематическим концертом воспитанников вокального ансамбля «Музыкальная сказка» детского клуба «Орлёнок» и фотосессией с хвостатыми гостями библиотеки.

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