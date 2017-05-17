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Владивостокский водитель сломал лопатку

В ДТП с грузовиком на шаморовской трассе
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

На 31-м километре автодороги "Владивосток-Артем" произошла авария с участием микрогрузовика Nissan Diesel, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В результате столкновения 55-летний водитель въехавшего в грузовик автомобиля Toyota Ipsum получил перелом правой лопатки и ушиб грудной клетки. Пострадавший госпитализирован.

По предварительным данным, автомобилист во время движения от бухты Лазурной в сторону города Артем не справился с управлением автомобиля Toyota. После столкновения универсал съехал с дороги и опрокинулся.

ДТП произошло в светлое время суток. Подробности устанавливают специалисты.

По свидетельствам очевидцев, столкновение произошло из-за того, что водитель Toyota Ipsum решил пойти на обгон через сплошную и врезался в грузовик, уходя от столкновения с идущими навстречу авто.

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