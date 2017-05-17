Пьяный водитель на скорости вылетел с трассы в Приморье

Проводится проверка

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП на 13 километре автодороги Владивосток – Находка. На место происшествия прибыл наряд Госавтоинспекции, бригада скорой помощи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 31-летний водитель автомашины Toyota Premio, двигаясь из поселка Заводского в сторону города Артема, не выбрал безопасную скорость движения. В результате мужчина не справился с управлением и съехал с дороги.

Житель Артема был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.

Сотрудники полиции обратили внимание на то, что от водителя исходит сильный запах алкоголя. Назначена медицинская экспертиза на наличие алкоголя в крови.

Известно, что виновник автоаварии в 2017 году привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

По данному факту проводится проверка.