Ученым удалось создать «говорящую бумагу»

Специалисты планируют создать газету, которая будет общаться с читателями

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования смогли создать «говорящую бумагу», которая способна преобразовать механические колебания в электричество, а также вырабатывать разные звуки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Данная разработка позволит создать первую «говорящую газету» или же «поющий флаг». В основе изобретения – первая гибкая плоская материя, ранее о которой можно было только мечтать. Ученые говорят, что совсем скоро сделают газету, на страницах которой будут встроенные микрофоны или же громкоговорители. Это говорит о том, что газета будущего может однажды общаться с читателем и отвечать на его вопросы.

Специалисты полагают, что новая разработка будет использоваться и для подавления шума и создания других систем предупреждения о надвигающейся опасности.