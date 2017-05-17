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Спорт

ЧМ по хоккею 2017: Россия сыграет с Чехией в четвертьфинале

Матч состоится 18 мая в 17:15 (мск)
Фото: championat.com Фото: championat.com
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Хоккеисты сборной России в четвертьфинале сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира. Игра пройдет в Париже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Отметим, что после заключительных матчей в группах А и В стали известны пары на четверть финал, который состоится 18 мая.

Таким образом, Россия проведет матч со сборной Чехии в 17:15 (мск); сборные США и Финляндии в 17:15 (мск), Германии и Канады в 21:15; Швейцарии и Швеции в 21:15.

Напомним, что во вторник, 16 мая, Россия потерпела поражение в матче со сборной США со счетом 3:5.

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