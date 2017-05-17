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Приморец, применив насилие в адрес пенсионерки, совершил ограбление

Возбуждены уголовные дела
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Житель поселка Лучегорск обратился в отдел полиции и сообщил о незаконном проникновении в жилище его матери, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный незаконно проник через забор на территорию частного домовладения 72-летней пенсионерки. Взломав навесной замок на двери, он вошел в помещение летней кухни, откуда похитил продукты питания.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Лучегорска, который дал признательные показания.

Сотрудники полиции также установили, что злоумышленник 26 декабря 2016 года также совершил преступление. Он перелез через этот же забор и, закрыв лицо шарфом с целью маскировки, спрятался на веранде летней кухни. Дождавшись, когда хозяйка выйдет из дома, напал на нее, используя ножку стула в качестве оружия. Применив насилие, опасное для жизни и здоровья, злоумышленник требовал от потерпевшей 30 тысяч рублей. В силу внезапности и явной агрессивности нападавшего, понимая угрозу своей жизни и здоровью, потерпевшая сопротивления не оказала и сообщила место хранения денежных средств. Похитив деньги в сумме 187 тысяч рублей и продукты питания, подозреваемый скрылся. Здоровью потерпевшей причинен вред средней тяжести.

По данному факту были возбуждены уголовные дела.

Подозреваемый находится под стражей.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

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