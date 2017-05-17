Первоклассника сбили во Владивостоке

Ребенок получил травму позвоночника

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

7-летнего мальчика сбили во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел в светлое время суток в районе дома по адресу улица Героев Хасана, 4.

За рулем автомобиля Тойота Ипсум находился 32-летний мужчина. Машина двигалась с улицы Марины Расковой в сторону улицы 40 лет ВЛКСМ. По предварительным данным, наезд произошел вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавший получил подвывих первого шейного позвонка. Мальчику назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП уточняются.