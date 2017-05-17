Бывшему ректору ДВФУ продлили домашний арест

Уголовному делу Сергея Иванца уже больше года

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

На днях в Тихоокеанском военном суде состоялось заседание по делу бывшего ректора ДВФУ Сергея Иванца, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Бывший руководитель ДВФУ обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. В пресс-службе Тихоокеанского флотского военного суда корреспонденту РИА VladNews сообщили, что Сергею Иванцу продлили срок домашнего ареста, который должен был закончится уже завтра. Свобода экс-ректору не светит до 1 сентября.

Напомним, экс-ректор ДВФУ Сергей Иванец проходит по возбужденному в марте 2016 года делу по статьям 33 и 285 УК РФ ("Организация злоупотребления должностными полномочиями"). Дело было передано в военный суд из гражданского районного суда Владивостока после того, как оказалось, что в нем содержатся материалы, трактуемые как "государственная тайна". С весны 2016 тогда еще не бывший ректор находился под домашним арестом. Однако сразу после передачи дела в военный суд Сергей Иванец был отпущен под залог в 1 миллион рублей.

На свободе, которая продолжалась до 10 августа, ректор ДВФУ успел выступить на 3-м Медиасаммите, который проходил на территории университета, а также вмешаться (по версии следствия и прокуратуры) в работу университета, от которой по решению суда вообще-то был отстранен. 10 августа Сергей Иванец был отправлен обратно под домашний арест, а спустя неделю (17 августа) - уволен одним из последних приказов Дмитрия Ливанова на посту главы Минобрнауки.