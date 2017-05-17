Сотрудники СпецСвязи Владивостока устроили вооруженный беспредел на проезжей части

Конфликт продолжает набирать обороты в сети

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Накануне днем в интернете появилось видео, на котором двое мужчин, передвигавшиеся на автомобиле с надписью «СпецСвязь», угрожали оружием водителю, который якобы их подрезал, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе Народного проспекта. Между водителем Subaru и сотрудниками СпецСвязи, которые расценили опасные маневры вождения молодого человека как попытку нападения, произошел конфликт. Сотрудники остановили иномарку и в сторону водителя направили пистолет, угрожая выстрелить, если молодой человек решит скрыться до приезда сотрудников полиции.

- Информацию о произошедшем инциденте прокуратура направила в органы внутренних дел для принятия решения в рамках представленных полномочий, - сообщила Елена Телегина, старший помощник прокурора.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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