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Автомобилист совершил наезд на ребенка-велосипедиста в Приморье

Родители несовершеннолетнего будут привлечены к ответственности
Фото: bagiraclub.ru Фото: bagiraclub.ru
Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

Во вторник, 16 мая, в Госавтоинспекцию Находки поступило сообщение о наезде автомобиля на ребенка-велосипедиста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, что наезд на 7-летнего мальчика совершил водитель Nissan Cefiro, двигавшийся со стороны ул.Шоссейной в направлении Находкинского проспекта. Ребенок без сопровождения взрослых катался по оживленному участку проезжей части. В результате ДТП пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму.

По данному факту проводится административное расследование по статье «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Санкции предполагают штраф в размере до 25 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Также к административной ответственности будут привлечены и родители несовершеннолетнего велосипедиста, так как движение велосипедистов в возрасте до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. 

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