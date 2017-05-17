На международной туристической выставке PITE-2017 представят стенд «Я люблю Владивосток»

Одним из основных мероприятий форума станет большая туристическая выставка

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

С 19 по 21 мая 2017 года во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета пройдут III Тихоокеанский туристический форум и XХI Тихоокеанская международная выставка «Pasific International Tourism Expo» (PITE), основной целью которых является развитие въездного и внутреннего туризма в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Администрация Владивостока уже несколько лет регулярно и активно участвует в них. На этот раз по предложению специалистов мэрии краевого центра Приморья в программу форума включены мероприятия «Международной ассоциации туризма Северо-Восточной Азии» (IFNAT), представители которой примут участие в пленарном заседании «Развитие трансграничных маршрутов на международных туристских рынках регионов Северо-Восточной Азии», а также в сессиях, посвященных развитию туристических связей Владивостока и Приморского края с КНР, Республикой Корея и Японией.

Большой практический интерес представит и круглый стол «Как развивать туризм в России. Диалоги с практиками», в рамках которого планируется обмен опытом с организациями многих регионов России, достигшими больших успехов в использовании преимуществ своих территорий для активизации въездного и внутреннего туризма.

Одним из основных мероприятий форума станет большая туристическая выставка. В этом году администрация Владивостока пригласила к участию в своей экспозиции те организации, которые занимаются развитием в городе спортивного, познавательного и экологического туризма.

- Владивосток – это не только центр европейской культуры в Азии, но и прекрасное место для развития экологического туризма, - рассказывает начальник управления международных отношений и туризма администрации города Алексей Кушнир. - Именно этот потенциал в первую очередь востребован жителями других регионов России и зарубежных стран. Поэтому мы пригласили к участию в нашей экспозиции такие организации, как Лига ходьбы «Женьшень», беговой клуб Run DNS run, клуб любителей сапборда Sunny SUP, Диггер клуб, ассоциацию гребли на лодках класса «Дракон», фонд «Дальневосточный леопард». И наш слоган в этом году звучит так: «Эколого-познавательный туризм во Владивостоке: тайны, море, острова». Представители этих клубов смогут подробно рассказать посетителям выставки о тех уникальных и интересных программах и видах туризма, которыми они занимаются, раздать свои промо-материалы, пригласить еще больше жителей и гостей Владивостока к интересному и здоровому проведению досуга.

Кроме этого, в ходе нашей экспозиции ее посетители смогут сфотографироваться на фоне яркого стенда «Я люблю Владивосток» и познакомиться с обновленным путеводителем по городу. Кстати, в этом году путеводитель, вдобавок к русскому, английскому и китайскому языкам, издан также на японском и корейском.

На сегодняшний день выставка «PITE» является крупнейшей туристической выставкой Дальнего Востока, ведущим профессиональным форумом для представителей туркомпаний и организаций Владивостока, Приморского края, регионов России и многих зарубежных стран.