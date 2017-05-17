Три человека пострадали в серьезном ДТП в Приморье

Полиция проводит проверку

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент случился в районе автодороги «село Новомихайловка - село Чугуевка - село Лазо». 58-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Hiace, выезжая на главную дорогу, не убедилась в безопасности своего маневра, в результате чего совершила столкновение с автомобилем марки Toyota Land Cruiser, под управлением 45-летнего мужчины. Последнее ТС вылетело с трассы в кювет. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.

В результате автомобильной аварии пострадали три человека: водители обоих транспортных средств, а также пассажир Toyota Hiace, 57-летняя женщина. Водитель Toyota Land Cruiser направлен на амбулаторное лечение, в двух других случаях потребовалась госпитализация.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя Toyota Hiace составил 13 лет, водителя Toyota Land Cruiser – 12 лет, оба участника аварии в за прошедший год к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекались.

Сотрудниками полиции проводятся проверки. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение