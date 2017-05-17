Житель Приморья угнал автомобиль и ограбил магазин

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 17 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 60-летнего жителя поселка Дунай, который рассказал, что является директором магазина и, придя в торговый павильон, он обнаружил неизвестного мужчину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшего и осмотрели помещение магазина. Установлено, что злоумышленник проник в торговый павильон, разбив стекло оконной рамы.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 25-летнего жителя поселка Дунай, который дал признательные показания, пояснив, что проник в магазин с целью совершения хищения. Также задержанный признался в другом преступлении, сообщив, что ранее совершил угон автомобиля Nissan AD.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Фигурант дела в настоящее время заключен под стражу.